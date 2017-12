Moderatorin Linda Zervakis im Gespräch mit Volker Schaeffer

WDR 5 Tischgespräch | 13.12.2017 | 53:54 Min.

Linda Zervakis ist Moderatorin, Tagesschau-Sprecherin und „Königin der bunten Tüte“ – so der Titel ihres autobiografischen Romans. Die Hamburgerin mit griechischen Wur-zeln hat bis zu ihrem 30. Lebensjahr jeden Sonntag im Kiosk ihrer Eltern in Hamburg-Harburg geholfen; eine gute Gelegenheit, Menschen mit all ihren Eigenarten zu studieren. - Moderation: Volker Schaeffer

