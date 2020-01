Kriminalhauptkommissar und Krimiautor Norbert Horst

WDR 5 Tischgespräch. . 52:45 Min. . Verfügbar bis 15.01.2021. WDR 5.

Den Beruf Polizist lernte Norbert Horst von der Pike auf, fuhr Streife und landete später in so mancher Mordkommission in NRW. Mittlerweile hat er 45 Jahre Berufserfahrung. Als Krimiautor holte sich der Ostwestfale den letzten Schliff in der Schreibwerkstatt von Bünde, eine harte und gute Schule.

