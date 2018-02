Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Anwältin Pamela Pabst

WDR 5 Tischgespräch | 31.01.2018 | Länge: 45:54 Min.

Pamela Pabst arbeitet in ihrem Traumberuf. Die zierliche, kleine Frau ist die erste von Geburt an blinde Strafverteidigerin in Deutschland. Ein Gespräch über Vertrauen und Vorurteile. - Moderation: Karla Engelhard | audio