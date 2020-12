30 Schüler aus 22 Nationen und ihr Lehrer Jan Kammann

WDR 5 Tischgespräch. . 48:53 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. WDR 5.

Kamann ist ein besonderer Lehrer an einer besonderen Schule. Denn dort sprechen die wenigsten Deutsch als Muttersprache. Er hatte früher in Südafrika und China als Lehrer gearbeitet und weiß, wie es sich anfühlt, in einer fremden Kultur zurechtkommen zu müssen. Moderation Gisela Keuerleber

