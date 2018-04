Kosten des Krieges (1/3) - Wer verdient am Waffenhandel?

Audio: Gemeinschaft leben (1/4) - Von der Sehnsucht

WDR 5 Tiefenblick | 18.03.2018 | Länge: 29:17 Min.

WDR 5 Tiefenblick: Was sind die Beweggründe in Gemeinschaft zu gehen? So unterschiedlich die Motivationen, ein Leben im größeren Verbund zu führen - so vielfältig sind auch die Gemeinschaften. Von Sabine Fringes / Redaktion: Leslie Rosin / Produktion: WDR 2015 | audio