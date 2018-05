Audio: Trailer: Megacities

WDR 5 Tiefenblick | 03.06.2018 | Länge: 01:40 Min.

WDR 5 Tiefenblick: Die Zukunft der Erde liegt in den Städten. 1,3 Millionen neue Einwohner ziehen weltweit jede Woche vom Land in die Städte, etwa 70 Millionen im Jahr. Es ist die größte Massenbewegung in der Geschichte der Menschheit. // Alle Folgen ab dem 03. Juni im WDR 5 Tiefenblick Podcast. / Von Nina Hellenkemper und Emily Thomey / Redaktion: Dorothea Runge / WDR 2015 | audio