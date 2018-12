Welche Traditionen verbinden Sie mit Weihnachten?

WDR 5 Tagesgespräch | 24.12.2018 | 51:16 Min.

Am 24. Dezember begehen Christen in Deutschland den Heiligen Abend, sie erinnern damit an die Geburt Jesu Christi. Welche Geschichten und Rituale verbinden Sie mit Weihnachten?

