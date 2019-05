Audio: Meinungsmache oder Meinungsfreiheit - braucht es Regeln?

WDR 5 Tagesgespräch. . 46:31 Min. . WDR 5.

Nach der Kritik von Youtuber Rezo an ihrer Partei hat CDU-Chefin Annegret-Kramp-Karrenbauer Regeln für "Meinungsmache" im Internet in Wahlkampfzeiten ins Gespräch gebracht. Was sagen Sie dazu? | audio