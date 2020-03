Schulschließungen in NRW: der richtige Weg?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:32 Min. . Verfügbar bis 13.03.2021. WDR 5.

Wegen der Corona-Krise könnten Schulen und Kitas in NRW ab Montag geschlossen bleiben. Die Landesregierung will am frühen Nachmittag ihre Entscheidung verkünden. Sind Sie von der Entscheidung betroffen? Moderation: Achim Schmitz-Forte

Audio Download .