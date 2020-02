Ohne AKK: Wohin steuert die CDU?

WDR 5 Tagesgespräch. . 46:34 Min. . Verfügbar bis 09.02.2021. WDR 5.

Paukenschlag in Berlin: Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Morgen ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur bekannt gegeben. Auch den Parteivorsitz will sie abgeben. Hat Sie das überrascht? Moderation: Jürgen Wiebicke

