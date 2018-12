Audio: Die Synagogen-Kantorin - Sofia Falkovitch

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 06.12.2018 | Länge: 26:05 Min.

Sofia Falkovitch ist die erste Frau, die in Europa als Kantorin ausgebildet wurde. In der jüdischen Tradition ist die Rolle des Vorbeters eigentlich männlich besetzt. In der Redezeit erzählt sie, wie sie selbst orthodoxe Skeptiker überzeugen konnte. | audio