Audio: SUVs - raus aus den Städten?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:03 Min. . WDR 5.

Größer, höher, breiter - die Zahl der Geländewagen in den Städten nimmt zu. Nach dem Unfall in Berlin mit vier Toten sind die SUVs wieder ins Gerede gekommen. Gehören diese Autos in die Stadt? Moderation: Sabine Brandi | audio