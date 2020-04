Maskenpflicht – ja oder nein?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:55 Min. . Verfügbar bis 21.04.2021. WDR 5.

In Sachsen gibt es sie schon. Jetzt ziehen Bayern und Thüringen nach. Und auch in Münster wird sie kommen: Ab dem 27. April gilt dort eine Maskenpflicht. Brauchen wir die in ganz NRW? Moderation: Sabine Brandi

