Maskenkontrolle - Schutz oder Schikane?

WDR 5 Tagesgespräch. . 45:00 Min. . Verfügbar bis 24.08.2021. WDR 5.

An diesem Montag wird in ganz NRW im Nahverkehr der Deutschen Bahn die Maskenpflicht kontrolliert. Masken-Muffeln droht ein Bußgeld von 150 Euro. Was halten Sie davon? Moderation: Achim Wiebicke

