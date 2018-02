Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: "Die Unsicherheit der Welt spielte eine Riesenrolle"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 19.02.2018 | Länge: 06:45 Min.

Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, spricht über Themen der Sicherheitskonferenz in München. Im Mittelpunkt stand das Verhältnis zu den USA. Ebenso ging es um die Situation in der Türkei und in Syrien. | audio