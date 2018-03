Audio: Zeitumstellung - belastend oder belebend?

WDR 5 Tagesgespräch | 23.03.2018 | Länge: 45:46 Min.

In der Nacht zum 25. März 2018 müssen wir die Uhr auf Sommerzeit umstellen. Empfindliche Naturen nervt das, andere wiederum freuen sich über die längere Helligkeit am Abend. Was macht die Zeitumstellung mit Ihnen? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Prof. Jürgen Zulley, em. Professor für Biologische Psychologie an der Uni Regensburg: Moderation: Jürgen Wiebicke | audio