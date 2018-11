Audio: Weiberwirtschaft - Katja von der Bey

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 15.11.2018 | Länge: 21:17 Min.

Gleichberechtigung von Frauen in der Wirtschaft ist noch ein weit entferntes Ziel. In der Redezeit spricht Katja von der Bey über Hindernisse, die Unternehmerinnen in den Weg gelegt werden und wie sie sie aus dem Weg räumen können. | audio