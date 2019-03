Audio: Brexit: Gibt es einen Weg zurück?

WDR 5 Tagesgespräch | 27.02.2019 | Länge: 45:22 Min.

In rund vier Wochen soll es soweit sein: Großbritannien will am 29. März offiziell aus der Europäischen Union austreten. Oder lässt sich das doch noch verhindern? Moderation: Elif Senel | audio