Audio: Integration und ihre Fallstricke - Inga Liebig

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 05.04.2018 | Länge: 25:29 Min.

In Zeiten, wo viele Deutsche Angst vor einer Überfremdung haben, klingt häufig die Forderung an: Die Zugezogenen sollen sich möglichst schnell integrieren. Integrationskursleiterin Inga Liebig erzählt in der Redezeit Geschichten aus dem Klassenzimmer. Gast: Inga Liebig, Buchautorin; Moderation: Sabine Brandi | audio