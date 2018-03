Audio: Was bedeutet Ihnen Theater?

WDR 5 Tagesgespräch | 27.03.2018 | Länge: 47:04 Min.

Seit 1961 wird am 27. März international der Welttheatertag gefeiert. Was bedeuten Theater und Co für Sie? Sind sie unverzichtbarer Teil in der Kulturlandschaft oder übersubventionierte Einrichtungen für wenige? Diskutieren Sie mit im WDR 5 Tagesgespräch! Gast: Ulrike Gondorf, Kultur-Journalistin; Moderation: Achim Schmitz-Forte | audio