Audio: Italien ist alleingelassen worden

WDR 5 Politikum - Gespräch | 06.03.2018 | Länge: 06:10 Min.

Brüssel und Berlin sind nicht unschuldig am schwierigen Wahlausgang in Italien, meint Politikwissenschaftler Alexander Grasse von der Universität Gießen. Die Regierung in Rom hätte für ihre Reformen mehr Unterstützung gebraucht. | audio