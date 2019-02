Audio: Stadtgespräch aus Münster: Frieden zwischen den Religionen

WDR 5 Stadtgespräch | 03.05.2018 | Länge: 55:57 Min.

Lange Jahre gab es in Nordrhein-Westfalen so etwas wie eine gute Nachbarschaft von Christen, Juden und Moslems. Doch seit einiger Zeit sehen sich viele Juden in unserem Land einem wachsenden Antisemitismus ausgesetzt. In den vergangenen Jahren gab es sogar Anschläge auf die Synagogen in Wuppertal und Münster. Gleichzeitig beklagen Muslime eine zunehmende Islamfeindlichkeit. Und die Christen? Viele scheinen sich überfordert zu fühlen. - Moderation: Thomas Koch | audio