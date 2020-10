Stadtgespräch aus Köln: Alaaf, Helau und Viva Coronia?!?

WDR 5 Stadtgespräch. . 55:58 Min. . Verfügbar bis 22.10.2021. WDR 5.

"Karneval, so wie wir ihn kennen, wird in Zeiten der Pandemie nicht möglich sein." Das sagte Nathanael Liminski, Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, im September nach einem Treffen mit Vertretern der vier Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen. Seitdem ist klar, die üblichen Karnevalsumzüge, Kneipenkarneval und Schunkeln auf der Straße werden in dieser Session nicht stattfinden. Moderation: Beate Kowollik und Friederike Müllender

