Stadtgespräch aus Borchen: Proteste gegen Windenergie

Audio: Stadtgespräch aus Kleve: Ärztemangel auf dem Land

WDR 5 Stadtgespräch | 08.06.2017 | Länge: 55:58 Min.

Rund 28.000 niedergelassene Ärzte gibt es in NRW. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind so alle Einwohner medizinisch versorgt. Nein, sagen dazu vor allem Landbewohner. Es gibt immer weniger Praxen in der Provinz. Für die Patienten auf dem Land bedeutet dies: langes Sitzen in übervollen Wartezimmern oder Fahrten bis in weit entfernte Städte. Und die Situation wird schlimmer, wenn tausende Ärzte demnächst in Pension gehen. - Moderation: Thomas Koch | audio