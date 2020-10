Herbert Feuersteins Nachruf auf sich selbst

Am 6. Oktober 2020 ist Herbert Feuerstein im Alter von 83 Jahren in seinem Haus in Erftstadt verstorben. Kurz vor seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit vor fünf Jahren beschloss er vorsorglich, seinen eigenen Nachruf zu verfassen. Auf die Kolleginnen und Kollegen vom Feuilleton wollte er sich da lieber nicht verlassen ...