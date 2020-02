WDR 5 Scala Ganze Sendung (06.02.2020)

WDR 5 Scala. . 36:08 Min. . Verfügbar bis 05.02.2021. WDR 5.

heute u.a. Kommentar zum Theater um Dresdener Semperopernball; Akademierundgang in Düsseldorf; Kulturgeschichte des Konsums im LVR Museum Solingen; Service Serie: Bad Banks 2; Service Kino: Best of Kirk Douglas; Moderation: Sebastian Wellendorf.

Audio Download .