WDR 5 Scala -Ganze Sendung

WDR 5 Scala. . 38:26 Min. . Verfügbar bis 23.10.2021. WDR 5.

Themen u.a.: Künstlergruppe "Frankfurter Hauptschule" stiehlt Beuys-Skulptur; Historiker Martin Zimmermann über "Die Teilung der Welt"; Serie "I May Destroy You"; 7. Bonner Tanzsolofestival in Bonn; "Sisi privat" - Ausstellung im Kölner Ludwig Museum; Service Netzkultur: 10 Jahre Kölner Games Lab; Moderation: Stefanie Junker

