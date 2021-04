Übersicht zur Serie: "Lebensmittel Kultur"

Kultur sei ein Lebensmittel, sagt Kulturstaatsministerin Monika Grütters, gerade in Zeiten von Corona. Und doch steht das Kulturleben seit Monaten still oder findet nur online statt. Was fehlt da der Gesellschaft? Was bringt uns die Kunst? Darüber spricht WDR 5 Scala mit prominenten Kulturschaffenden und klugen Köpfen. | mehr