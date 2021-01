Netzkultur: Virtueller Streifzug durchs Museum Folkwang

WDR 5 Scala - Netzkultur. . 07:13 Min. . Verfügbar bis 18.12.2021. WDR 5. Von Maja Fiedler.

Die Museen sind geschlossen. Doch aus dem Essener Museum Folkwang dringen Impulse in die Welt: Einblicke hinter die Kulissen auf Instagram, Debatten im neuen Podcast „Radio Folkwang“ und Gemälde so nah wie nie auf der Website in virtuellen Rundgängen. Beitrag von Maja Fiedler.

