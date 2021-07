Audio: Facebooks Nachrichtensperre in Australien

WDR 5 Scala - Netzkultur. . 08:01 Min. . WDR 5.

Facebook hat sämtliche Inhalte von Medienhäusern in Australien von seiner Plattform verbannt, weil es für diese dort künftig zahlen muss. Ob so etwas in Deutschland auch passieren könnte, erklärt Medienjournalist Christoph Sterz in der Netzkultur. | audio