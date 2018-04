Audio: Computerspiele als Moralvermittler

WDR 5 Scala - Netzkultur | 23.03.2018 | Länge: 07:20 Min.

Ist es in Ordnung, auf Pilze zu springen, um Münzen zu sammeln? Das Projekt "Ethik und Games" an der TH Köln hat zu moralischen Fragen in Spielen geforscht. Dabei kam heraus: Spiele sind ernsthafter geworden. Maja Fiedler stellt die Ergebnisse vor. | audio