Audio: Schlusslicht bei Pressefreiheit

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge . . 04:32 Min. . WDR 5. Von Robert Fishman.

Im Pressefreiheits-Ranking steht Bulgarien am Ende aller EU-Staaten: Platz 111 - doppelt so schlecht wie noch zum Beitritt in die EU vor gut zwölf Jahren. Robert B. Fishman erklärt, wie das passieren konnte. | audio