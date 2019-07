"Very British": Ein deutscher Blick auf die Insel

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:30 Min. . WDR 5. Von Ulrich Biermann.

Das Bonner Haus der Geschichte widmet dem Verhältnis von Deutschen und Briten eine große Ausstellung: von Queen bis Pop, von "The Blitz" bis Mini. Und die zeigt: Kaum eine andere Kultur hat so viel nachhaltige Spuren in Deutschland hinterlassen wie die britische.

