Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: WDR 5 Scala Ganze Sendung (24.01.2018)

WDR 5 Scala | 24.01.2018 | Länge: 37:56 Min.

heute u.a. mit den folgenden Themen: Kommentar zum Gedicht-Austausch in Berlin; Das neue Tocotronic-Album "Die Unendlichkeit"; Verwandlungsspiele beim internationalen Literaturfestival "Poetica IV" in Köln; Tierplastiken im Schloss Benrath; Service Kino: Three Billboards outside Ebbing, Missouri / Anne Clark - I'll walk out into tomorrow; Moderation: Rebecca Link. | audio