Audio: Eine Alternative zur Propaganda: TV OstWest

WDR 3 Kultur am Mittag | 24.05.2018 | Länge: 04:35 Min.

Russlands Propaganda reicht weit über die Grenzen des Landes hinaus. Der Auslandssender RT und die Agentur Sputnik verbreiten ihre Nachrichten auch in fremden Sprachen. Viele Emigranten aus Russland schauen zudem auch in Deutschland russisches Staatsfernsehen. Der Bezahlsender "OstWest" mit Sitz in Berlin will Russischsprachigen eine Alternative bieten. Gesine Dornblüth hat die Redaktion besucht. | audio