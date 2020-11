Sterben in Oberhausen - Ein Theaterprojekt

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 09:44 Min. . Verfügbar bis 10.11.2021. WDR 5. Von Fabian May.

Wie fühlt es sich an, seine eigene Trauerfeier zu planen und zu erleben? Fabian May hat es beim Theaterprojekt "Sterben in Oberhausen" ausprobiert.

Audio Download .