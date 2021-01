Sprechende Maschinen und ihre Sci-Fi-Vorbilder

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:17 Min. . Verfügbar bis 22.01.2022. WDR 5.

Längst sprechen Computer in Form von Navi, Siri oder Alexa mit uns. Christoph Drösser befasst sich in seinem Buch "Wenn die Dinge mit uns reden" mit dem Menschlichen in der KI. Sebastian Wellendorf über sprechende Maschinen und ihre Sci-Fi-Vorbilder.

