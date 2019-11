Programmieren lernen fürs Theater der Zukunft

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:44 Min. . Verfügbar bis 04.11.2020. WDR 5. Von Fabian May.

Am Theater Dortmund gibt es jetzt eine Akademie für Theater und Digitalität. Die ersten vier Stipendiaten erforschen dort ihre Ideen für digitale Inszenierungsmittel am Theater. Fabian May hat sie bei der Arbeit besucht.

