Philipp Blom: Wir brauchen eine neue Aufklärung

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 13:08 Min. . Verfügbar bis 28.05.2021. WDR 5.

Für den Historiker und Autor Philipp Blom ist unser Modell der Zivilisation am Ende. "Wir führen einen Krieg gegen die Zukunft", schreibt er in seinem neuen Buch "Das große Welttheater" und fragt, wie radikales Umdenken gelingen kann. Ein Gespräch in Scala.

Audio Download .