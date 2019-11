Peter Schneider: Vivaldi und seine Töchter

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:11 Min. . Verfügbar bis 13.11.2020. WDR 5.

Peter Schneider hat in den 1960er Jahren Reden für Willy Brandt geschrieben, doch dann lockte die Lust am fiktiven Schreiben. Jetzt begibt sich Schneider auf musikalische Spuren und hat einen Roman über Antonio Vivaldi geschrieben - auch eine Spurensuche zu sich selbst? Ein Gespräch in WDR 5 Scala.

