Neue Schauspielintendantin in Dortmund

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:13 Min. . Verfügbar bis 24.09.2021. WDR 5. Von Stefan Keim.

Julia Wissert will am Schauspiel Dortmund neue Impulse setzen. Ihre erste Inszenierung spielt an verschiedenen Orten in der Stadt. Autor: Stefan Keim

Audio Download .