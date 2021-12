Marlene Dietrich: Leben einer Legende

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:30 Min. . Verfügbar bis 27.12.2022. WDR 5.

Marlene Dietrich ist eine Legende. In der Rolle der Tingeltangel-Sängerin Lola Lola in "Der Blaue Engel" katapultierte sie sich 1930 in den Filmolymp. Anlässlich ihres 120. Geburtstag geht Claudia Friedrich dem Mythos Marlene Dietrich nach.

Audio Download .