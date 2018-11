Audio: Gebrauchsanweisungen fürs Reisen

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur | 22.11.2018 | Länge: 11:58 Min.

Wer in vier Kontinenten gelebt hat, kennt sich aus mit Tourismus. Seine Erfahrungen beschreibt der in Bulgarien geborene und in Kenia aufgewachsene Schriftsteller Ilija Trojanow in seinem neuesten Buch. Ein Gespräch über die Kultur des Reisens. | audio