Audio: Kunst und Moral: Michael Jackson in der Bundeskunsthalle

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:26 Min. . WDR 5. Von Anja Reinhardt.

"On The Wall" heißt die Michael-Jackson-Ausstellung, die nach London und Paris nun in Bonn zu sehen ist - drei Wochen nach Ausstrahlung der Doku "Leaving Neverland", in der zwei Männer vom sexuellen Missbrauch durch Jackson erzählen. | audio