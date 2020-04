Kabarett und Klopapier

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:05 Min. . Verfügbar bis 09.04.2021. WDR 5. Von Stefan Keim.

In der Corona-Zeit explodiert das Angebot an improvisierter Wohnzimmercomedy in den sozialen Netzwerken. Meist sind die Witze eher harmlos. Auch die Kabarettshows im Fernsehen wirken ratlos und affirmativ gegenüber den aktuellen Entwicklungen, meint unser Spaß-Fachmann Stefan Keim.

Audio Download .