Igor Levit über Hauskonzerte

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:55 Min. . Verfügbar bis 19.04.2022. WDR 5.

In seinem Buch "Hauskonzert" erinnert sich Igor Levit an das Jahr 2020. Das Jahr, in dem der Pianist öffentlich Partei gegen Hass im Netz ergreift. Und in dem er für Hunderttausende Hauskonzerte auf Twitter spielt. In Scala erzählt Igor Levit davon.

