"Farbe ist Programm" in der Bundeskunsthalle Bonn

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 11:26 Min. . Verfügbar bis 07.04.2023. WDR 5.

"Farbe ist Programm": So lautet der Titel einer Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn. Zu sehen sind Exponate zum Thema Farbe aus mehr als 100 Jahren in einer raumgreifenden Architektur. Claudia Friedrich hat sich umgeschaut.

