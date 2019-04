Audio: Bochumer Bühnen: Das Gestern und der Augenblick

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 12:32 Min. . WDR 5. Von Buschey, Monika.

Zwei 100-Jährige wollen gefeiert sein: Die Bochumer Symphoniker und das Schauspielhaus an der Königsallee. Große Stimmen und kreative Klänge in der Stadt, die in der Popmusik als "Blume im Revier" verewigt ist. Die Bochumer lieben ihre Bühnen. | audio