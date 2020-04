Ein Jahr nach dem Brand von Notre Dame

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 10:06 Min. . Verfügbar bis 08.04.2021. WDR 5. Von Sabine Oelze.

Am 15. April 2019 brannte die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris. Seitdem sind Experten damit beschäftigt, den Wiederaufbau vorzubereiten. Wann er losgehen wird, ist noch nicht klar. Sabine Oelze hat sich kurz vor dem Corona-Lockdown in Frankreich umgehört.

