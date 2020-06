Die vielen Gesichter des Rassismus

WDR 5 Scala - Hintergrund Kultur. . 07:47 Min. . Verfügbar bis 08.06.2021. WDR 5.

Am Wochenende gab es bundesweite Proteste gegen Rassismus. Elisa Diallo kennt viele europäische Gesichter des Rassismus, weil sie sie selbst erlebt hat: Sie ist in Paris aufgewachsen, arbeitet heute in einem deutschen Literaturverlag und lebt in Mannheim.

